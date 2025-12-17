Россия передает партнерам опыт, полученный в ходе СВО, заявил Путин

"Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - сказал президент на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.