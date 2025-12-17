https://ria.ru/20251217/putin-2062625716.html
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО. РИА Новости, 17.12.2025
россия
