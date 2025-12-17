Рейтинг@Mail.ru
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 17.12.2025 (обновлено: 14:04 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062625716.html
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:56:00+03:00
2025-12-17T14:04:00+03:00
нато
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55c539be065c2199ee3a3bca5c34e1d9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062625341.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b95791f03fce39ef7368f8ff4a817dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, россия, владимир путин
НАТО, В мире, Россия, Владимир Путин
За спиной киевского режима стоит потенциал НАТО, заявил Путин

Путин: за спиной Киевского режима стоит потенциал стран-членов НАТО

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО.
"Уважаемые участники коллегии, мы знаем, что за спиной киевского режима - потенциал стран-членов крупнейшего в мире военно-политического блока - НАТО", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Возможности ВС России развиваются, заявил Путин
Вчера, 13:55
 
НАТОВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала