Путин пообещал сделать все для поддержки семей погибших военных
Государство сделает все для поддержки семей погибших военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
