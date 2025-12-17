Путин отметил действия военнослужащих КНДР в Курской области

Глава государства ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию ВС РФ.