ВС России перемалывают противника, заявил Путин
ВС России перемалывают противника, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России перемалывают противника, заявил Путин
Вооруженные силы РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
россия
