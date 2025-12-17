Рейтинг@Mail.ru
ВС России перемалывают противника, заявил Путин
13:52 17.12.2025 (обновлено: 14:01 17.12.2025)
ВС России перемалывают противника, заявил Путин
Вооруженные силы РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
ВС России перемалывают противника, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин отметил действия военнослужащих КНДР в Курской области
