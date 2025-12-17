https://ria.ru/20251217/putin-2062623873.html
Путин назвал 2025 год важным этапом в решении задач СВО
Путин назвал 2025 год важным этапом в решении задач СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. РИА Новости, 17.12.2025
владимир путин
россия
россия
Новости
владимир путин, россия
