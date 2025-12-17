Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Минобороны
13:50 17.12.2025
Путин прибыл в Минобороны
Президент РФ Владимир Путин прибыл в министерство обороны РФ, в среду здесь состоится расширенное заседание коллегии ведомства
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в министерство обороны РФ, в среду здесь состоится расширенное заседание коллегии ведомства, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
Россия Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Безопасность
 
 
