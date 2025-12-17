https://ria.ru/20251217/putin-2062623197.html
Путин прибыл в Минобороны
Президент РФ Владимир Путин прибыл в министерство обороны РФ, в среду здесь состоится расширенное заседание коллегии ведомства, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2025
