https://ria.ru/20251217/putin-2062605162.html
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки - РИА Новости, 17.12.2025
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки
Журналистам, аккредитованным на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", подготовили специальные подарочные наборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:56:00+03:00
2025-12-17T12:56:00+03:00
2025-12-17T12:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007496438_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_46fa13c7bbbda29dffd83425a825f6d2.jpg
https://ria.ru/20251216/putin-2062471217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007496438_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_db05656b4eed31cbf8e11a099b3d8cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки
Аккредитованным на прямую линию Путина журналистам вручат подарочные наборы