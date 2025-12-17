Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025

Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки
12:56 17.12.2025
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Журналистам, аккредитованным на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", подготовили специальные подарочные наборы, передает корреспондент РИА Новости.
Наборы традиционно будут вручаться журналистам при получении аккредитационных бейджей. Они включают в себя портфель серого цвета с логотипом программы, ручку, блокнот и календарь на 2026 год с подписью "Россия в авангарде".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Мероприятие вновь пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президента РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений
16 декабря, 18:51
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
