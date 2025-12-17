Путин поздравил сотрудников поликлиники №1 с юбилеем

"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 100-летием создания Поликлиники №1 Управления делами президента Российской Федерации, одного из ведущих медицинских учреждений страны. За прошедшие годы многие поколения талантливых учёных, врачей, медицинских сестёр своим самоотверженным, созидательным трудом внесли огромный вклад в развитие науки и клинической практики, в разработку поистине уникальных методов лечения, диагностики и профилактики болезней, спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.