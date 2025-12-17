Путин поздравил сотрудников поликлиники №1 с юбилеем

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил колектив и ветеранов ФГБУ "Поликлиника №1" Управления делами президента РФ с 100-летием и отметил, что многие поколения талантливых учёных, врачей, медицинских сестёр своим трудом внесли огромный вклад в развитие науки и клинической практики"
"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 100-летием создания Поликлиники №1 Управления делами президента Российской Федерации, одного из ведущих медицинских учреждений страны. За прошедшие годы многие поколения талантливых учёных, врачей, медицинских сестёр своим самоотверженным, созидательным трудом внесли огромный вклад в развитие науки и клинической практики, в разработку поистине уникальных методов лечения, диагностики и профилактики болезней, спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент России отметил, что коллектив поликлиники чтит замечательные профессиональные, нравственные заветы своих предшественников, достойно продолжает заложенные ими традиции милосердия, подвижничества и верности долгу. Сотрудники уделяют большое внимание совершенствованию исследовательской базы, широкому внедрению передовых технологий и современного оборудования, многое делают для повышения квалификации специалистов, добавил Путин.
Также глава государства выразил уверенность, что компетентность и опыт, душевная чуткость и готовность прийти на помощь позволят сотрудникам Поликлиники №1 и в будущем работать творчески, с полной отдачей, содействовать эффективной реализации общенациональных приоритетов в сфере здравоохранения.
Путин назвал общую задачу школьных медработников и учителей
6 ноября, 18:41