12:29 17.12.2025 (обновлено: 12:39 17.12.2025)
Государство и впредь будет поддерживать инновационный бизнес, заявил Путин
владимир путин
экономика
россия
сколково
владимир путин, экономика, россия, сколково, сколково
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении руководству, сотрудникам и участникам инновационного центра "Сколково" с 15-летием его создания отметил, что государство и впредь будет поддерживать инновационный бизнес, создавать условия самореализации молодых учёных, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что за прошедшее время вам удалось создать в Сколково особую атмосферу свободного научного поиска, ярких идей и ответственного партнёрства, которая позволяет талантливым исследователям, инженерам, предпринимателям работать единой командой, воплощать в жизнь смелые планы и замыслы, вносить значимый вклад в продвижение в нашей стране высокотехнологичного бизнеса", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что в настоящее время в центре работают более пяти тысяч компаний, которые активно участвуют в решении ключевых задач по модернизации отечественной экономики и соцсферы, занимают перспективные ниши на рынке высокотехнологичной продукции, чем укрепляют позиции РФ в глобальной инновационной и производственной кооперации.
Глава государства подчеркнул, что среди несомненных достижений центра "Сколково" - эффективное, не имеющее мировых аналогов лекарство от гепатита D, первый российский частный спутник и первая станция сотовой связи 5G, другие успешные проекты.
"Государство и впредь будет поддерживать инновационный бизнес, создавать условия для коммерциализации результатов научных исследований, открывать широкие возможности для интеллектуальной, творческой самореализации молодых учёных, инженеров, предпринимателей", - добавил президент.
Российский лидер пожелал руководству и сотрудникам "Сколково" всего наилучшего.
