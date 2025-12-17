https://ria.ru/20251217/putin-2062592726.html
Путин в среду наградит Героев России
Путин в среду наградит Героев России - РИА Новости, 17.12.2025
Путин в среду наградит Героев России
Президент РФ Владимир Путин в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России примет участие в церемонии награждения Героев России, сообщил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:23:00+03:00
2025-12-17T12:23:00+03:00
2025-12-17T12:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251217/geroi-1836922061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в среду наградит Героев России
Путин в среду на заседании коллегии Минобороны наградит Героев России