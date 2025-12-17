https://ria.ru/20251217/putin-2062592493.html
Путин выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин в среду выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
