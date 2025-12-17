https://ria.ru/20251217/putin-2062577737.html
Путин отметил профессионализм бойцов 201-й Гатчинской военной базы
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 201-й гвардейской Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базы с присвоением
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
командование и личный состав 201-й гвардейской Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базы с присвоением звания "гвардейская" и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации - пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.
В понедельник Путин
присвоил почетное наименование "гвардейская" 201-й Гатчинской военной базе.
"Поздравляю вас с присвоением 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базе почётного наименования "гвардейская"... Умелые и решительные действия личного состава военной базы в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что присвоение наименования "гвардейская" это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных служащими при защите Отечества.
Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России
