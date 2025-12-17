Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию, передает телеканал "Россия 24".
Так, 11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, попросил у президента кимоно. Подарок мальчику вручили волонтеры "Народного фронта".
Также глава государства исполнил желание юнармейца Егора из Алтайского края, который мечтал полетать на самолете.
"Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину", — поделился он.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
