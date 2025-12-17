Рейтинг@Mail.ru
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 17.12.2025 (обновлено: 11:57 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию - РИА Новости, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию, передает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:19:00+03:00
2025-12-17T11:57:00+03:00
общество
россия
алтайский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059513647.html
https://ria.ru/20250919/putin-2043002145.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алтайский край, владимир путин
Общество, Россия, Алтайский край, Владимир Путин
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию

Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся на прямую линию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию, передает телеканал "Россия 24".
Так, 11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, попросил у президента кимоно. Подарок мальчику вручили волонтеры "Народного фронта".
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
3 декабря, 14:38
Также глава государства исполнил желание юнармейца Егора из Алтайского края, который мечтал полетать на самолете.
"Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину", — поделился он.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на сайте moskva-putinu.ru.
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил подарок от имени российского президента Кириллу Пономаренко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
19 сентября, 15:44
 
ОбществоРоссияАлтайский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала