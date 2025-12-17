Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы

Президент отметил, что фельдъдегери могут гордиться историей службы, многими поколениями предшественников, которые "в самых сложных ситуациях неизменно проявляли высочайшую компетентность, стойкость и мужество".

"Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов с праздником - Днём российской фельдъегерской связи... Сегодня Государственная фельдъегерская служба занимает значимое место в системе государственного управления, решает ответственные задачи по поддержанию надёжной и чётко функционирующей системы передачи информации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.