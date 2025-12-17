https://ria.ru/20251217/putin-2062555802.html
Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы
Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы - РИА Новости, 17.12.2025
Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы
Президент России Владимир Путин в поздравлении личного состава, гражданского персонала и ветеранов Государственной фельдъегерской службы отметил, что сегодня... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:18:00+03:00
2025-12-17T10:18:00+03:00
2025-12-17T10:18:00+03:00
россия
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251216/putin-2062507733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы
Путин: ГФС занимает значимое место в госуправлении
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении личного состава, гражданского персонала и ветеранов Государственной фельдъегерской службы отметил
, что сегодня служба занимает значимое место в системе государственного управления.
Президент отметил, что фельдъдегери могут гордиться историей службы, многими поколениями предшественников, которые "в самых сложных ситуациях неизменно проявляли высочайшую компетентность, стойкость и мужество".
"Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов с праздником - Днём российской фельдъегерской связи... Сегодня Государственная фельдъегерская служба занимает значимое место в системе государственного управления, решает ответственные задачи по поддержанию надёжной и чётко функционирующей системы передачи информации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также глава государства добавил, что сотрудники ГФС России
осуществляют доставку важнейших документов президента РФ, органов законодательной, исполнительной и судебной власти России, глав государств и правительств СНГ
, а также препровождение корреспонденции, технической документации и образцов промышленных изделий за пределы нашей страны в рамках военно-технического сотрудничества.
Путин
оценил, что сотрудники ГФС бережно хранят и приумножают сложившиеся традиции, равняются на ветеранов.
В ноябре президент установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи.