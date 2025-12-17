Рейтинг@Mail.ru
На прямую линию с Путиным запретили проносить пауэрбанки и вейпы - РИА Новости, 17.12.2025
09:43 17.12.2025
На прямую линию с Путиным запретили проносить пауэрбанки и вейпы
На прямую линию с Путиным запретили проносить пауэрбанки и вейпы
Пауэрбанки и вейпы включены в перечень предметов, запрещенных к проносу на мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", следует из информационной справки для... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:43:00+03:00
2025-12-17T09:43:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://ria.ru/20251216/putin-2062487358.html
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
На прямую линию с Путиным запретили проносить пауэрбанки и вейпы

Пауэрбанки и вейпы запретили проносить на "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пауэрбанки и вейпы включены в перечень предметов, запрещенных к проносу на мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", следует из информационной справки для СМИ, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Электронные устройства, нагревающие жидкость, включая вейпы… Портативные устройства для зарядки (пауэрбанки) и сменные батареи/аккумуляторы мобильных устройств", - перечислено в материалах.
Помимо списка опасных предметов, таких как взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, в перечне также находятся баннеры и флаги, древки для них, стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры, в том числе для продуктов, бутылки и банки. На прямую линию не пропустят с едой и напитками, запрещены все виды жидкостей, в том числе парфюмерия и жидкие средства личной гигиены.
Из технических средств запрещены лазерные указки, фонари любого типа, беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности.
Также на мероприятие нельзя брать с собой животных, приносить воздушных змей и воздушные шары любых размеров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
16 декабря, 20:44
 
Владимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
