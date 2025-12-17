Рейтинг@Mail.ru
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/putin-2062535108.html
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров - РИА Новости, 17.12.2025
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров
Интервью президента России Владимира Путина индийским телеканалам Aaj Tak и India Today набрало более 3,56 миллиона просмотров, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:10:00+03:00
2025-12-17T07:10:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062493813.html
https://ria.ru/20251216/putin-2062507733.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин, youtube
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, YouTube
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров

Интервью Путина каналам из Индии собрало более 3,5 миллионов просмотров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина индийским телеканалам Aaj Tak и India Today набрало более 3,56 миллиона просмотров, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав данные официальных площадок и перепостов в соцсетях.
Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
Вчера, 21:43
Основной объем просмотров пришелся на официальные каналы India Today и Aaj Tak на YouTube - всего более 1,61 миллиона. На канале Aaj Tak интервью набрало свыше 975 тысяч просмотров, на India Today - около 621 тысячи, еще более 16 тысяч дала трансляция на дополнительном канале.
Перепосты обеспечили суммарно более 1,95 миллиона просмотров. На YouTube крупнейшие сторонние публикации собрали от нескольких десятков до более чем 700 тысяч просмотров, а в соцсети "ВКонтакте" два крупных репоста дали свыше 560 тысяч.
В общей сложности интервью преодолело отметку 3 566 600 просмотров на всех площадках.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года"
Вчера, 23:51
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала