Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров - РИА Новости, 17.12.2025
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров
Интервью президента России Владимира Путина индийским телеканалам Aaj Tak и India Today набрало более 3,56 миллиона просмотров, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:10:00+03:00
2025-12-17T07:10:00+03:00
2025-12-17T07:10:00+03:00
Интервью Путина индийскому ТВ собрало более 3,5 миллионов просмотров
Интервью Путина каналам из Индии собрало более 3,5 миллионов просмотров