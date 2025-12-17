Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе - РИА Новости, 17.12.2025
11:43 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/pushkov-2062576120.html
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе - РИА Новости, 17.12.2025
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе
Премьер-министру Великобритании Кир Стармер пора лечиться от паранойи, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя высказывания Стармера об угрозе Британии со РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:43:00+03:00
2025-12-17T11:43:00+03:00
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе

Пушков: Стармеру пора лечиться от паранойи

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Кир Стармер пора лечиться от паранойи, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя высказывания Стармера об угрозе Британии со стороны России.
Ранее посольство РФ в Лондоне отмечало продолжение антироссийской истерии и призывало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.
"Стармер совсем плох. Утверждает, будто "Россия уже угрожает Британии в небесах, в окружающих водах и на каждой городской улице повсюду в Британии". Если исходить из слов Стармера, на Даунинг-стрит тоже "угрожают". Таким образом, пора лечиться", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже "уже давно видит русских у ворот Парижа".
"Обоих можно поместить в одну палату - в силу несомненной близости диагноза. Следующая фаза их паранойи - русские у ворот психбольницы", - констатировал парламентарий.
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana
14 декабря, 01:25
