ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении - 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 17.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Артиллерийские расчёты и операторы ударных беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и укрытие с живой силой ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы и огневого поражения тыловых районов противника с помощью разведывательных беспилотников были выявлены пункт управления БПЛА и укрытие с пехотой ВСУ. Точными ударами артиллерии и ударных дронов цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможности эффективно обороняться за счёт уничтожения военной техники, живой силы, складов и пунктов управления, а также создания условий для продвижения российских штурмовых подразделений.
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
