ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении

В ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможности эффективно обороняться за счёт уничтожения военной техники, живой силы, складов и пунктов управления, а также создания условий для продвижения российских штурмовых подразделений.