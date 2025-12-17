"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В финансовом положении российских домохозяйств в 2025 году наблюдалась положительная динамика; почти половина населения (47%) отметила рост личных доходов, свидетельствуют данные третьего замера Индекса финансовых достижений, подготовленного инвестплатформой "ПСБ Благосостояние".

Индекс рассчитан на основе репрезентативного опроса жителей 27 субъектов РФ в октябре-ноябре 2025 года.

Как отмечается в сообщении ПСБ по итогам исследования, распределение масштабов увеличения личных доходов носит дифференцированный характер: у 21% россиян доход вырос до 10%, у 20% – в пределах 30%, у 5% – до 50%. Около трети опрошенных сохранили доход на прежнем уровне.

Положительная динамика наблюдается также в субъективной оценке благополучия. Каждый восьмой респондент оценил свое финансовое положение на максимальные 9-10 баллов, что на 1 п.п. выше прошлогоднего показателя. Среднюю и выше средней оценки (5-6 и 7-8 баллов) поставили 26% и 22% опрошенных россиян, соответственно (год назад - 30% и 16%). Доля россиян, оценивающих свое благополучие минимально, сократилась вдвое – с 17% в 2024 году до 8% в 2025 году. Еще треть граждан (32%) оценивает его на среднем уровне.

Параллельно с ростом доходов фиксируется и усиление финансовой дисциплины: каждый шестой россиянин систематически направляет на сбережения до 10% ежемесячного дохода.

Значимым индикатором растущей финансовой грамотности является вовлеченность в инвестиционную деятельность, которой занимается каждый третий участник исследования (39% в 2025 году против 28% в 2024 году).

Данные индекса также свидетельствуют о росте кредитной дисциплины. Почти половина респондентов (47%) не имеют непогашенных кредитов – за год этот показатель вырос на 3 п.п. Еще 43% обслуживают только один заем, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. "При этом доля респондентов с 4-5 кредитами остается минимальной – всего 4%, что отражает достаточно высокий уровень финансовой осознанности и кредитной культуры. Показательно, что 72% респондентов сохраняют полный контроль над своим бюджетом: их совокупные выплаты по кредитам не превышают 25% ежемесячного дохода" - отметили в ПСБ.

Более половины респондентов (53%, +2 п.п. к прошлому году) владеют собственным жильем, не обремененным ипотекой, каждый пятый (19%, +10 п.п.) выплачивает ипотечный кредит. Более четверти (28%) пока еще не приобрели собственного жилья.

"Подавляющее большинство участников опроса (71%) обладают надежной финансовой базой, поскольку стоимость их имущества существенно выше суммы обязательств. У четверти респондентов (26%) эти показатели сопоставимы, что также свидетельствует о способности уверенно выполнять свои финансовые планы", - делает вывод составитель Индекса.

Замеры Индекса финансовых достижений осенью 2025 года проведены в третий раз. "Согласно методике расчета индекса, россияне набрали в этом году 46,4 балла, что на 0,3 п.п. больше показателя 2024 года и соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять своей долговой нагрузкой (89,3 балла, +5,5 п.п. к уровню 2024 года), стоимости имущества (81,4 балла, +11,4 п.п.), удовлетворенности финансовым положением (52,2 балла, +5,6 п.п.) и динамики пассивных доходов (49,5 баллов, +7 п.п.)", - поясняется в сообщении.

Как отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, стабильность индекса финансовых достижений говорит о том, что финансовая грамотность населения, финансовое здоровье и уровень благосостояния граждан успешно прошли проверку в условиях меняющейся экономики и трансформации рынка финансовых услуг.

"Значительно выросла доля инвесторов, которая сегодня составила уже 39%. Как и в прошлом году, продолжился рост доходов населения, выросла степень удовлетворенности финансовым положением россиян. Это стало возможным благодаря ряду факторов, включая повышение уровня занятости, сопровождающееся ростом зарплат, рост сберегательной активности россиян и увеличение пассивных доходов, общее снижение уровня закредитованности. На фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России граждане активнее интересуются рынком частных инвестиций, изучая соотношение риска и доходности финансовых продуктов. В этом мы видим большой потенциал для увеличения емкости фондового рынка и развития инструментов коллективных инвестиций", - приводятся в сообщении его слова.