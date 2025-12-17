Рейтинг@Mail.ru
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/psb-2062638370.html
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов - РИА Новости, 17.12.2025
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов
В финансовом положении российских домохозяйств в 2025 году наблюдалась положительная динамика; почти половина населения (47%) отметила рост личных доходов,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:24:00+03:00
2025-12-17T14:24:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
https://ria.ru/20251215/psb-2062180470.html
https://ria.ru/20251216/psb-2062364861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов

"ПСБ Благосостояние" подвела итоги замера Индекса финансовых достижений

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В финансовом положении российских домохозяйств в 2025 году наблюдалась положительная динамика; почти половина населения (47%) отметила рост личных доходов, свидетельствуют данные третьего замера Индекса финансовых достижений, подготовленного инвестплатформой "ПСБ Благосостояние".
Индекс рассчитан на основе репрезентативного опроса жителей 27 субъектов РФ в октябре-ноябре 2025 года.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ПСБ, ЦБСТ и ФЦ БАС договорились развивать беспилотные системы
15 декабря, 16:50
Как отмечается в сообщении ПСБ по итогам исследования, распределение масштабов увеличения личных доходов носит дифференцированный характер: у 21% россиян доход вырос до 10%, у 20% – в пределах 30%, у 5% – до 50%. Около трети опрошенных сохранили доход на прежнем уровне.
Положительная динамика наблюдается также в субъективной оценке благополучия. Каждый восьмой респондент оценил свое финансовое положение на максимальные 9-10 баллов, что на 1 п.п. выше прошлогоднего показателя. Среднюю и выше средней оценки (5-6 и 7-8 баллов) поставили 26% и 22% опрошенных россиян, соответственно (год назад - 30% и 16%). Доля россиян, оценивающих свое благополучие минимально, сократилась вдвое – с 17% в 2024 году до 8% в 2025 году. Еще треть граждан (32%) оценивает его на среднем уровне.
Параллельно с ростом доходов фиксируется и усиление финансовой дисциплины: каждый шестой россиянин систематически направляет на сбережения до 10% ежемесячного дохода.
Значимым индикатором растущей финансовой грамотности является вовлеченность в инвестиционную деятельность, которой занимается каждый третий участник исследования (39% в 2025 году против 28% в 2024 году).
Данные индекса также свидетельствуют о росте кредитной дисциплины. Почти половина респондентов (47%) не имеют непогашенных кредитов – за год этот показатель вырос на 3 п.п. Еще 43% обслуживают только один заем, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. "При этом доля респондентов с 4-5 кредитами остается минимальной – всего 4%, что отражает достаточно высокий уровень финансовой осознанности и кредитной культуры. Показательно, что 72% респондентов сохраняют полный контроль над своим бюджетом: их совокупные выплаты по кредитам не превышают 25% ежемесячного дохода" - отметили в ПСБ.
Более половины респондентов (53%, +2 п.п. к прошлому году) владеют собственным жильем, не обремененным ипотекой, каждый пятый (19%, +10 п.п.) выплачивает ипотечный кредит. Более четверти (28%) пока еще не приобрели собственного жилья.
"Подавляющее большинство участников опроса (71%) обладают надежной финансовой базой, поскольку стоимость их имущества существенно выше суммы обязательств. У четверти респондентов (26%) эти показатели сопоставимы, что также свидетельствует о способности уверенно выполнять свои финансовые планы", - делает вывод составитель Индекса.
Замеры Индекса финансовых достижений осенью 2025 года проведены в третий раз. "Согласно методике расчета индекса, россияне набрали в этом году 46,4 балла, что на 0,3 п.п. больше показателя 2024 года и соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять своей долговой нагрузкой (89,3 балла, +5,5 п.п. к уровню 2024 года), стоимости имущества (81,4 балла, +11,4 п.п.), удовлетворенности финансовым положением (52,2 балла, +5,6 п.п.) и динамики пассивных доходов (49,5 баллов, +7 п.п.)", - поясняется в сообщении.
Как отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, стабильность индекса финансовых достижений говорит о том, что финансовая грамотность населения, финансовое здоровье и уровень благосостояния граждан успешно прошли проверку в условиях меняющейся экономики и трансформации рынка финансовых услуг.
"Значительно выросла доля инвесторов, которая сегодня составила уже 39%. Как и в прошлом году, продолжился рост доходов населения, выросла степень удовлетворенности финансовым положением россиян. Это стало возможным благодаря ряду факторов, включая повышение уровня занятости, сопровождающееся ростом зарплат, рост сберегательной активности россиян и увеличение пассивных доходов, общее снижение уровня закредитованности. На фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России граждане активнее интересуются рынком частных инвестиций, изучая соотношение риска и доходности финансовых продуктов. В этом мы видим большой потенциал для увеличения емкости фондового рынка и развития инструментов коллективных инвестиций", - приводятся в сообщении его слова.
Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре-ноябре 2025 года в 27 субъектах РФ. Выборка для опроса составила не менее 3,2 тысячи человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и прочих составляющих финансового поведения. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ПСБ наградили премией Retail Finance Awards 2025 за клиентский сервис
16 декабря, 13:48
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала