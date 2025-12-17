Французские фермеры вышли на протест против договора ЕС — Меркосур

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Французские фермеры на тракторах собрались перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в знак протеста против заключения договора между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, сообщает в среду телеканал BFMTV.
Ранее в среду президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Париж будет твердо противостоять любым попыткам Евросоюза силой протолкнуть торговое соглашение с блоком Меркосур.
"Фермеры собрались перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в знак протеста против договора с Меркосур о свободной торговле", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным телеканала, в акции протеста принимают участие примерно 100 фермеров, которые пригнали к зданию Европарламента около 40 тракторов.
Решающие голосования по торговому договору ЕС и Меркосур пройдут в совете ЕС 18 и 19 декабря. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что договор ЕС-Меркосур будет подписан 20 декабря. В понедельник телеканал BFMTV сообщал, что Франция и Италия согласились в необходимости переноса на более поздний срок голосования в Совете ЕС по торговому договору с Меркосур.
На климатической конференции COP30 в Бразилии Макрон одобрительно отреагировал на идею принятия соглашения о свободной торговле между странами Евросоюза и Меркосур, хотя ранее неоднократно уверял фермеров в том, что выступит против заключения договора. Обращаясь 12 ноября к протестующим в Тулузе фермерам, он заявил, что Франция не поддержит соглашение в его нынешнем виде.
В сентябре Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.