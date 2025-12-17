Протасевич стал телеведущим на белорусском ТВ

МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич стал телеведущим.

В новом статусе он дебютировал в среду на телеканале СТВ в информационно-аналитической программе "Без прикрытия".