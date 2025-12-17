Протасевич стал телеведущим на белорусском ТВ

МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич стал телеведущим.
В новом статусе он дебютировал в среду на телеканале СТВ в информационно-аналитической программе "Без прикрытия".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце октября заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Позднее эту информацию подтвердил РИА Новости и сам Протасевич.
Протасевич считался один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан 23 мая 2021 года после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Вместе с Протасевичем была задержана находившаяся с ним гражданка России Софья Сапега. В Белоруссии Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии.
Протасевич был агентом белорусской разведки, заявил Лукашенко
31 октября, 16:20