Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения
Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения - РИА Новости, 17.12.2025
Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения
Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
массачусетский технологический институт
Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в Бруклайн, сообщила начальница местного департамента полиции Дженнифер Пастер.
"Пострадавший, 47-летний Нуно Ф.Г. Лурейру, был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями и скончался сегодня утром", - говорится в заявлении полиции.
Пастер добавила, что сотрудники правоохранительных органов ограничат доступ к информации по этому расследованию "в целях обеспечения объективности".
Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, в понедельник вечером соседи услышали "три громких хлопка". После этого полицейские прибыли на вызов, обнаружили и госпитализировали профессора с несколькими ранениями.
Лурейру изучал, как возникают мощные вспышки на Солнце, и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата. За свой вклад профессор получил множество наград, среди которых - избрание членом Американского общества физиков (2022), премия Рут и Джоэла Спира за выдающееся преподавание (2022) и премия Томаса Стикса за достижения в исследованиях плазмы (2015).