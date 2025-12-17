Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в Бруклайн, сообщила начальница местного департамента полиции Дженнифер Пастер.

"Пострадавший, 47-летний Нуно Ф.Г. Лурейру, был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями и скончался сегодня утром", - говорится в заявлении полиции.

Пастер добавила, что сотрудники правоохранительных органов ограничат доступ к информации по этому расследованию "в целях обеспечения объективности".

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, в понедельник вечером соседи услышали "три громких хлопка". После этого полицейские прибыли на вызов, обнаружили и госпитализировали профессора с несколькими ранениями.