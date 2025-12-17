https://ria.ru/20251217/prodazha-2062520768.html
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя
Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день – с 13.00 до 15.00, изменения вступят в силу РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T02:51:00+03:00
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
единая россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день – с 13.00 до 15.00, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"С 1 марта 2026 года алкоголь в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов, можно будет продавать только два часа в день – с 13 до 15 часов. Соответствующий закон был принят Мособлдумой
", - сказал Брынцалов
.
Парламентарий добавил, что ранее Мособлдума уже установила ограничения для магазинов: с 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от дороги.
Брынцалов также напомнил, с 1 сентября с 23.00 до 8.00 запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.
По словам председателя Мособлдумы, после нововведений более 1,2 тысячи магазинов уже прекратили реализацию слабоалкогольной продукции. Кроме того, свыше 1,3 тысячи точек прекратят продажу алкоголя по мере завершения срока действия лицензий.
"Наш приоритет – это безопасность и покой жителей. Ключевым сигналом для нас стали обращения граждан, которые депутаты фракции "Единая Россия
" получали в ходе встреч и приемов. Люди устали от шумных компаний во дворах, пустых бутылок на детских площадках. Подмосковные дворы должны быть территорией отдыха и спокойствия, в них не место алкомаркетам и псевдокафе", - заключил Брынцалов.