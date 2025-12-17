Рейтинг@Mail.ru
Названы главные угрозы мобильных приложений для россиян - РИА Новости, 17.12.2025
06:33 17.12.2025
Названы главные угрозы мобильных приложений для россиян
Названы главные угрозы мобильных приложений для россиян
Необоснованные запросы доступа к функциям телефона и использование большого количества трекеров для рекламы являются ключевыми угрозами в мобильных приложениях, РИА Новости, 17.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Названы главные угрозы мобильных приложений для россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необоснованные запросы доступа к функциям телефона и использование большого количества трекеров для рекламы являются ключевыми угрозами в мобильных приложениях, которые доступны для скачивания пользователям в России, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Уточняется, что всего было исследовано 22 популярных мобильных приложения, которые доступны для скачивания в известном магазине для телефонов Google Play.
"Приложения с простым функционалом требуют десятки разрешений. Лидером стал сервис для "клонирования" других программ Ultra Space, запросивший 170 разрешений, включая доступ к звонкам, контактам, камере и фоновой геолокации. Обои KLWP запрашивают 51 разрешение, включая доступ к телефонной книге", - рассказали в организации.
"Многие приложения превратились в агрегаторы рекламы. Например, погодное приложение "ПогодаВеры Русский" содержит 28 рекламных трекеров (Google, Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Yandex, Amazon и другие), а игровой сборник No WiFi Games - 13. Их бизнес-модель построена на монетизации персональных данных пользователей", - добавили там.
В Роскачестве отметили, что наиболее опасные вариации в приложениях: множество трекеров и разрешений, в таком случае данные сразу передаются рекламным сетям, а также малое число трекеров, но огромное количество разрешений - данные собирает сам разработчик, что сложнее отследить.
Необходимо внимательно изучать запрашиваемые разрешения перед установкой приложения и сопоставлять их с заявленными функциями, советуют в организации. Также для уже установленных программ стоит регулярно проверять и ограничивать выданные разрешения в настройках телефона, особенно если это касается фоновой геолокации, камеры, микрофона, контактов и доступа к смс.
В рамках исследования эксперты Роскачества пришли к выводу, что половина проверенных приложений запрашивают доступ к фоновой геолокации, что позволяет отслеживать местоположение пользователя постоянно. Около 50-60% программ требуют доступ к камере или микрофону, хотя для большинства они не требуются.
Около половины приложений содержат встроенные рекламные трекеры, а 15-20% программ запрашивают разрешения на доступ к контактам и смс, что избыточно для их заявленного функционала, заключили специалисты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
