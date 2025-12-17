Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики, объявила руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и дома-музея писателя Ольга Семенова.
В среду в Москве прошла пресс-конференция, посвященная объявлению лауреатов премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики.
"Его репортажи уже вошли в сокровищницу русской литературы и русской журналистики. Этот человек ценит творчество моего отца... К сожалению, должна сказать, его с нами здесь нет, он находится на передовой, он продолжает рисковать своей жизнью, но пришел получить премию, и я очень этим горда, его сын Глеб Прилепин, он приходит получить премию своего отца Захара Прилепина", - сказала Семенова в ходе пресс-конференции.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев вручил сыну Прилепина диплом Союза журналистов Москвы и Культурного фонда Юлиана Семенова в номинации "Позиция" за политическую публицистику, посвященную русскому миру и летописи донбасских событий.
"Я очень взволнован и рад получению отцом этой отличительной награды. Я уверен, что для него она имеет особое значение, какое для него имела всегда, впрочем, с его юных лет фигура Юлиана Семенова", - сказал сын Прилепина - Глеб, получая награду.
Премия учреждена Культурным фондом Юлиана Семенова и Союзом журналистов Москвы.
