Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова

"Я очень взволнован и рад получению отцом этой отличительной награды. Я уверен, что для него она имеет особое значение, какое для него имела всегда, впрочем, с его юных лет фигура Юлиана Семенова", - сказал сын Прилепина - Глеб, получая награду.