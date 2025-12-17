Рейтинг@Mail.ru
Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/prilepin-2062723374.html
Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова
Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова - РИА Новости, 17.12.2025
Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова
Писатель Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики, объявила руководитель Культурного... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:27:00+03:00
2025-12-17T17:27:00+03:00
москва
захар прилепин
павел гусев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
https://ria.ru/20251028/literatura-2051072182.html
https://ria.ru/20251027/prilepin-2050804019.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, захар прилепин, павел гусев
Москва, Захар Прилепин, Павел Гусев
Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Семенова

Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики, объявила руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и дома-музея писателя Ольга Семенова.
В среду в Москве прошла пресс-конференция, посвященная объявлению лауреатов премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий
28 октября, 02:57
"Его репортажи уже вошли в сокровищницу русской литературы и русской журналистики. Этот человек ценит творчество моего отца... К сожалению, должна сказать, его с нами здесь нет, он находится на передовой, он продолжает рисковать своей жизнью, но пришел получить премию, и я очень этим горда, его сын Глеб Прилепин, он приходит получить премию своего отца Захара Прилепина", - сказала Семенова в ходе пресс-конференции.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев вручил сыну Прилепина диплом Союза журналистов Москвы и Культурного фонда Юлиана Семенова в номинации "Позиция" за политическую публицистику, посвященную русскому миру и летописи донбасских событий.
"Я очень взволнован и рад получению отцом этой отличительной награды. Я уверен, что для него она имеет особое значение, какое для него имела всегда, впрочем, с его юных лет фигура Юлиана Семенова", - сказал сын Прилепина - Глеб, получая награду.
Премия учреждена Культурным фондом Юлиана Семенова и Союзом журналистов Москвы.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин
27 октября, 04:06
 
МоскваЗахар ПрилепинПавел Гусев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала