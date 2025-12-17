Рейтинг@Mail.ru
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/prestupniki-2062529014.html
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками - РИА Новости, 17.12.2025
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
Мексика и США выразили озабоченность распространением и использованием беспилотных летательных систем преступными организациями и договорились усилить... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:27:00+03:00
2025-12-17T05:27:00+03:00
в мире
мексика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251211/ssha-2061328309.html
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша
В мире, Мексика, США
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками

Мексика и США договорились усилить борьбу с использованием дронов преступниками

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Мексика и США выразили озабоченность распространением и использованием беспилотных летательных систем преступными организациями и договорились усилить координацию в сфере безопасности, сообщило министерство иностранных дел Мексики по итогам двусторонней встречи.
"Были проанализированы новые вызовы для глобальной безопасности, в частности использование беспилотных летательных систем преступными организациями. В этом контексте оба правительства договорились углубить и ускорить обмен информацией по вопросам незаконного оборота оружия и продолжить действия по изъятию оружия и боеприпасов, обеспечить преемственность сотрудничества в сфере экстрадиций и укрепить расследования, связанные с хищением топлива", - говорится в заявлении МИД.
Обсуждение прошло в рамках второй встречи исполнительной группы в сфере безопасности Мексика-США, состоявшейся 11 декабря в рамках ранее согласованной программы сотрудничества по пограничной безопасности и правоприменению.
Мексиканская сторона подчеркнула, что взаимодействие в сфере безопасности основывается на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного доверия, сотрудничества без подчинения и разделённой ответственности.
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"
11 декабря, 12:03
 
В миреМексикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала