Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Мексика и США выразили озабоченность распространением и использованием беспилотных летательных систем преступными организациями и договорились усилить координацию в сфере безопасности, сообщило министерство иностранных дел Мексики по итогам двусторонней встречи.

"Были проанализированы новые вызовы для глобальной безопасности, в частности использование беспилотных летательных систем преступными организациями. В этом контексте оба правительства договорились углубить и ускорить обмен информацией по вопросам незаконного оборота оружия и продолжить действия по изъятию оружия и боеприпасов, обеспечить преемственность сотрудничества в сфере экстрадиций и укрепить расследования, связанные с хищением топлива", - говорится в заявлении МИД.

Обсуждение прошло в рамках второй встречи исполнительной группы в сфере безопасности Мексика-США, состоявшейся 11 декабря в рамках ранее согласованной программы сотрудничества по пограничной безопасности и правоприменению.