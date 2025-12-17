https://ria.ru/20251217/prestupniki-2062529014.html
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Мексика и США выразили озабоченность распространением и использованием беспилотных летательных систем преступными организациями и договорились усилить координацию в сфере безопасности, сообщило министерство иностранных дел Мексики по итогам двусторонней встречи.
"Были проанализированы новые вызовы для глобальной безопасности, в частности использование беспилотных летательных систем преступными организациями. В этом контексте оба правительства договорились углубить и ускорить обмен информацией по вопросам незаконного оборота оружия и продолжить действия по изъятию оружия и боеприпасов, обеспечить преемственность сотрудничества в сфере экстрадиций и укрепить расследования, связанные с хищением топлива", - говорится в заявлении МИД.
Обсуждение прошло в рамках второй встречи исполнительной группы в сфере безопасности Мексика-США, состоявшейся 11 декабря в рамках ранее согласованной программы сотрудничества по пограничной безопасности и правоприменению.
Мексиканская сторона подчеркнула, что взаимодействие в сфере безопасности основывается на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного доверия, сотрудничества без подчинения и разделённой ответственности.