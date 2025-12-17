В России снизилось число цифровых преступлений

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество цифровых преступлений в России удалось снизить благодаря принятым мерам по борьбе с киберпреступностью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За десять месяцев их общее число уменьшилось на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — сказал он на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".

При этом если сравнивать октябрь к октябрю, падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.

На прошлой неделе правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в который вошли около 20 мер. Среди них:

запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;

введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;

новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;

ограничения по количеству банковских карт.

Как заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин , третий пакет таких мер уже на подходе.