В России снизилось число цифровых преступлений
Количество цифровых преступлений в России удалось снизить благодаря принятым мерам по борьбе с киберпреступностью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество цифровых преступлений в России удалось снизить благодаря принятым мерам по борьбе с киберпреступностью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За десять месяцев их общее число уменьшилось на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — сказал он на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
При этом если сравнивать октябрь к октябрю, падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.
На прошлой неделе правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в который вошли около 20 мер. Среди них:
- запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
- введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;
- новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
- ограничения по количеству банковских карт.
Как заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин
, третий пакет таких мер уже на подходе.
Первый из них вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.