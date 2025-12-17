Рейтинг@Mail.ru
В России снизилось число цифровых преступлений - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 17.12.2025 (обновлено: 19:49 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/prestuplenie-2062682096.html
В России снизилось число цифровых преступлений
В России снизилось число цифровых преступлений - РИА Новости, 17.12.2025
В России снизилось число цифровых преступлений
Количество цифровых преступлений в России удалось снизить благодаря принятым мерам по борьбе с киберпреступностью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:47:00+03:00
2025-12-17T19:49:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
технологии
мошенничество
кибербезопасность
кибермошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251217/mvd-2062711992.html
https://ria.ru/20251217/pravitelstvo-2062674247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, технологии, мошенничество, кибербезопасность, кибермошенничество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Технологии, Мошенничество, Кибербезопасность, кибермошенничество
В России снизилось число цифровых преступлений

Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество цифровых преступлений в России удалось снизить благодаря принятым мерам по борьбе с киберпреступностью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За десять месяцев их общее число уменьшилось на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — сказал он на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников
Вчера, 16:53
При этом если сравнивать октябрь к октябрю, падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.
На прошлой неделе правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в который вошли около 20 мер. Среди них:
  • запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
  • введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;
  • новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
  • ограничения по количеству банковских карт.
Как заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин, третий пакет таких мер уже на подходе.
Первый из них вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Правительство создаст систему противодействия цифровым преступлениям
Вчера, 15:33
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФТехнологииМошенничествоКибербезопасностькибермошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала