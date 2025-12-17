Рейтинг@Mail.ru
Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/premer-2062628114.html
Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов
Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов - РИА Новости, 17.12.2025
Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо извинился за опубликованные в социальных сетях фотографии депутатов правой партии "Истинные финны", на которых те... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:01:00+03:00
2025-12-17T14:01:00+03:00
в мире
финляндия
япония
китай
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062626463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_138548bc407989edb5c506a3b79bc4af.jpg
https://ria.ru/20251217/finlyandiya-2062523855.html
https://ria.ru/20250821/stubb-2036854678.html
финляндия
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062626463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d39543d5a5e99a0f555e57d21b4c0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, япония, китай, петтери орпо
В мире, Финляндия, Япония, Китай, Петтери Орпо
Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов

Премьер Финляндии извинился за фото изображающих азиатов депутатов

© Соцсети депутатовДепутаты правой партии "Истинные финны" Юхо Ээрола и Кайса Гаредев изображают азиатов
Депутаты правой партии Истинные финны Юхо Ээрола и Кайса Гаредев изображают азиатов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети депутатов
Депутаты правой партии "Истинные финны" Юхо Ээрола и Кайса Гаредев изображают азиатов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо извинился за опубликованные в социальных сетях фотографии депутатов правой партии "Истинные финны", на которых те изображают азиатов, сообщает в среду издание Helsingin Sanomat.
Депутаты опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых они оттягивают уголки глаз. По словам политиков, они хотели таким образом поддержать бывшую Мисс Финляндия Сару Джафче, которая лишилась этого титула из-за обвинений в расизме после публикации аналогичной фотографии.
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России
Вчера, 03:51
"Премьер-министр Петтери Орпо принес извинения гражданам Японии, Китая и Южной Кореи за фотографии с растянутыми глазами, опубликованные депутатами от партии "Истинные финны", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, извинения премьер-министра были опубликованы на языках соответствующих стран в социальных сетях посольств.
"Эти публикации не отражают финские ценности. Расизму и дискриминации нет места в финском обществе", - приводит издание слова Орпо.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США обрушились на Стубба из-за слов о России
21 августа, 20:11
 
В миреФинляндияЯпонияКитайПеттери Орпо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала