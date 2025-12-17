Премьер Финляндии извинился после скандала с фото депутатов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо извинился за опубликованные в социальных сетях фотографии депутатов правой партии "Истинные финны", на которых те изображают азиатов, сообщает в среду издание Helsingin Sanomat.

Депутаты опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых они оттягивают уголки глаз. По словам политиков, они хотели таким образом поддержать бывшую Мисс Финляндия Сару Джафче, которая лишилась этого титула из-за обвинений в расизме после публикации аналогичной фотографии.

Как уточняет издание, извинения премьер-министра были опубликованы на языках соответствующих стран в социальных сетях посольств.