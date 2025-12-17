Правительство продлило льготный лизинг для МСП в новых регионах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах до конца следующего года, говорится в сообщении кабмина.

"Программа льготного лизинга была запущена правительством в 2023 году и стала востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Решение о её продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства", - заключили в правительстве.