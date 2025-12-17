Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило льготный лизинг для МСП в новых регионах - РИА Новости, 17.12.2025
11:39 17.12.2025
Правительство продлило льготный лизинг для МСП в новых регионах
Правительство продлило льготный лизинг для МСП в новых регионах
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
правительство рф
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , правительство рф
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Правительство РФ
Правительство продлило льготный лизинг для МСП в новых регионах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах до конца следующего года, говорится в сообщении кабмина.
"Программа льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продлена до конца 2026 года. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что программа распространяется на технику и оборудование в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, транспортной и строительной отраслях. Ставка льготного лизинга оборудования, произведенного в России, составляет до 6% годовых, иностранного – до 8%. В федеральном бюджете на реализацию программы в 2026 году предусмотрено 500 миллионов рублей.
"Программа льготного лизинга была запущена правительством в 2023 году и стала востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Решение о её продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства", - заключили в правительстве.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
14 декабря, 10:09
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьПравительство РФ
 
 
