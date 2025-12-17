Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Налоговый потенциал туристической отрасли Ярославской области ежегодно превышает 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.

В пресс-службе правительства Ярославской области отметили, что по данным Российского союза туриндустрии, регион уверенно входит в десятку регионов РФ, где предпочитают отдыхать жители страны в высокий летний сезон. В ЦФО Ярославская область уступает только Москве, Московской и Тверской областям. Также эксперты отмечают, что спрос на бронирование новогоднего отдыха в Ярославской области вырос на 52%.

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что туризм является одним из ключевых, приоритетных направлений для региона. "У нас все для этого есть: логистика, номерной фонд, высокий уровень сервиса, событийные программы, близость к крупным городам – Москве и Санкт-Петербургу, а также к старинным городам Золотого кольца. Налоговый потенциал туристической отрасли в Ярославской области превышает 3,5 миллиарда рублей ежегодно, если смотреть все смежные отрасли, которые связаны с турбизнесом", - цитирует Евраева пресс-служба.

По данным Росстата, турпоток в Ярославскую область в январе-октябре 2025 года вырос на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

И.о. министра туризма региона Дмитрий Добрынин, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, рассказал, что в Ярославской области созданы хорошие возможности для семейного и автомобильного туризма. Утверждены четыре автомаршрута: "Ярославия – страна городов", "На авто по Ярославии – Волга, старинные усадьбы и уютные музеи", "Автотур по достопримечательностям Золотого кольца" и "Медвежий тракт". Кроме того, три из семи ночей национального турмаршрута "Золотое кольцо" приходятся на Ярославль, также гости будут посещать Ростов Великий, Углич, Переславль-Залесский, Рыбинск, подчеркнул Добрынин.