Рейтинг@Mail.ru
Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:35 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/potentsial-2062643703.html
Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб
Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб - РИА Новости, 17.12.2025
Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб
Налоговый потенциал туристической отрасли Ярославской области ежегодно превышает 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:35:00+03:00
2025-12-17T14:35:00+03:00
ярославская область
ярославская область
москва
ярославль
михаил евраев
российский союз туриндустрии (рст)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_0:208:2897:1838_1920x0_80_0_0_3c8cb171ffc8fa024758c39048af738e.jpg
https://ria.ru/20251216/dorogi-2062479025.html
https://ria.ru/20251031/tsentr-2052052299.html
ярославская область
москва
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_6f87ca42f10d31c3fe5e7d34adf4938c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, москва, ярославль, михаил евраев, российский союз туриндустрии (рст), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Ярославль, Михаил Евраев, Российский союз туриндустрии (РСТ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Налоговый потенциал туротрасли Ярославской области превышает 3,5 млрд руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯрославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Налоговый потенциал туристической отрасли Ярославской области ежегодно превышает 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
В пресс-службе правительства Ярославской области отметили, что по данным Российского союза туриндустрии, регион уверенно входит в десятку регионов РФ, где предпочитают отдыхать жители страны в высокий летний сезон. В ЦФО Ярославская область уступает только Москве, Московской и Тверской областям. Также эксперты отмечают, что спрос на бронирование новогоднего отдыха в Ярославской области вырос на 52%.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году
16 декабря, 19:46
Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что туризм является одним из ключевых, приоритетных направлений для региона. "У нас все для этого есть: логистика, номерной фонд, высокий уровень сервиса, событийные программы, близость к крупным городам – Москве и Санкт-Петербургу, а также к старинным городам Золотого кольца. Налоговый потенциал туристической отрасли в Ярославской области превышает 3,5 миллиарда рублей ежегодно, если смотреть все смежные отрасли, которые связаны с турбизнесом", - цитирует Евраева пресс-служба.
По данным Росстата, турпоток в Ярославскую область в январе-октябре 2025 года вырос на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
И.о. министра туризма региона Дмитрий Добрынин, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, рассказал, что в Ярославской области созданы хорошие возможности для семейного и автомобильного туризма. Утверждены четыре автомаршрута: "Ярославия – страна городов", "На авто по Ярославии – Волга, старинные усадьбы и уютные музеи", "Автотур по достопримечательностям Золотого кольца" и "Медвежий тракт". Кроме того, три из семи ночей национального турмаршрута "Золотое кольцо" приходятся на Ярославль, также гости будут посещать Ростов Великий, Углич, Переславль-Залесский, Рыбинск, подчеркнул Добрынин.
В областном правительстве отмечают, что развитию туризма способствует тот факт, что в регионе действует сервис каршеринга. Кроме того, в Ярославле по историческому центру на постоянной основе курсируют двухэтажные брендированные автобусы. Губернатор поручил распространить этот опыт и на другие города области, говорится в сообщении.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
31 октября, 12:03
 
Ярославская областьЯрославская областьМоскваЯрославльМихаил ЕвраевРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала