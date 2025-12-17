https://ria.ru/20251217/poster-2062533343.html
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
На Украине продают постеры с "заповедями националиста" - РИА Новости, 17.12.2025
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
Украинский магазин военной экипировки продает тканевые постеры с "молитвой" и "десятью заповедями" националиста, выяснило РИА Новости
2025-12-17T06:42:00+03:00
2025-12-17T06:42:00+03:00
2025-12-17T06:42:00+03:00
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
РИА Новости: украинский военторг продает постеры с "заповедями националиста"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинский магазин военной экипировки продает тканевые постеры с "молитвой" и "десятью заповедями" националиста, выяснило РИА Новости, изучив данные социальных сетей.
Военный магазин на Украине
разместил в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ
как экстремистская) объявление о продаже тканевых постеров в цветах флага националистической организации "Правый сектор
"** (признана террористической и запрещена в России), на которых напечатаны "декалог" и "молитва" националиста.
"Молитва" обращена не к Богу, а к Украине. Авторы просят ее прилететь "бурей ветров кавказских". Среди десяти заповедей перечислены правила "говорить о деле не с тем, с кем можно, а с тем, с кем нужно" и бороться "за расширение площади украинского государства".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация