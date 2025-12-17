Рейтинг@Mail.ru
На Украине продают постеры с "заповедями националиста" - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/poster-2062533343.html
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
На Украине продают постеры с "заповедями националиста" - РИА Новости, 17.12.2025
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
Украинский магазин военной экипировки продает тканевые постеры с "молитвой" и "десятью заповедями" националиста, выяснило РИА Новости, изучив данные социальных... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T06:42:00+03:00
2025-12-17T06:42:00+03:00
в мире
украина
россия
facebook
правый сектор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054633785.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, facebook, правый сектор
В мире, Украина, Россия, Facebook, Правый сектор
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"

РИА Новости: украинский военторг продает постеры с "заповедями националиста"

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинский магазин военной экипировки продает тканевые постеры с "молитвой" и "десятью заповедями" националиста, выяснило РИА Новости, изучив данные социальных сетей.
Военный магазин на Украине разместил в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) объявление о продаже тканевых постеров в цветах флага националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России), на которых напечатаны "декалог" и "молитва" националиста.
"Молитва" обращена не к Богу, а к Украине. Авторы просят ее прилететь "бурей ветров кавказских". Среди десяти заповедей перечислены правила "говорить о деле не с тем, с кем можно, а с тем, с кем нужно" и бороться "за расширение площади украинского государства".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Украине распродают французскую военную экипировку
13 ноября, 01:26
 
В миреУкраинаРоссияFacebookПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала