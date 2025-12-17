Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума - РИА Новости, 17.12.2025
08:19 17.12.2025
Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума
Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума - РИА Новости, 17.12.2025
Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума
Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет,... РИА Новости, 17.12.2025
экономика
россия
чехия
латвия
евростат
евросоюз
россия
чехия
латвия
экономика, россия, чехия, латвия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Чехия, Латвия, Евростат, Евросоюз
Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума

Поставки пива из ЕС в Россию сократились в шесть раз

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет, посчитало РИА Новости по данным Евростата.
Экспорт пива Евросоюзом в Россию в октябре этого года сократился в месячном выражении на 19%, а в годовом - в 6 раз. Объемы поставок достигли минимальных с января 2016 года 3,5 миллиона евро.
Всего за 10 месяцев этого года РФ приобрела пива у ЕС на 61,9 миллиона евро, что в 3,4 раза меньше, чем год назад.
Больше всего пива в октябре в Россию приехало из Чехии - на 1,4 миллиона евро, Латвии - 621,7 тысячи евро, Польши - 407,3 тысячи и Литвы - 335,4 тысячи. При этом больше всего поставки в Россию за месяц нарастила Чехия - в 2,1 раза после просадки в сентябре. Сильнее всего просел экспорт немецкого пива - в 3,9 раза, до 180 тысяч евро, а поставки из Нидерландов и вовсе прекратились.
Пивоваренная компания - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию
19 мая, 04:05
 
ЭкономикаРоссияЧехияЛатвияЕвростатЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала