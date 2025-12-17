Россия сократила импорт пива из ЕС до десятилетнего минимума

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет, посчитало РИА Новости по данным Евростата.
Экспорт пива Евросоюзом в Россию в октябре этого года сократился в месячном выражении на 19%, а в годовом - в 6 раз. Объемы поставок достигли минимальных с января 2016 года 3,5 миллиона евро.
Всего за 10 месяцев этого года РФ приобрела пива у ЕС на 61,9 миллиона евро, что в 3,4 раза меньше, чем год назад.
Больше всего пива в октябре в Россию приехало из Чехии - на 1,4 миллиона евро, Латвии - 621,7 тысячи евро, Польши - 407,3 тысячи и Литвы - 335,4 тысячи. При этом больше всего поставки в Россию за месяц нарастила Чехия - в 2,1 раза после просадки в сентябре. Сильнее всего просел экспорт немецкого пива - в 3,9 раза, до 180 тысяч евро, а поставки из Нидерландов и вовсе прекратились.