Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно