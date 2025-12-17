Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
13:57 17.12.2025 (обновлено: 14:08 17.12.2025)
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
украина, нато, владимир путин, в мире
Украина, НАТО, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО

Путин: масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно, сообщил президент России Владимир Путин.
"Беспрерывно идет масштабная военная помощь. Направляются советники, инструкторы, наемники, данные разведки передаются", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
УкраинаНАТОВладимир ПутинВ мире
 
 
