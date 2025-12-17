Рейтинг@Mail.ru
13:57 17.12.2025
Украинцев хотят лишить особых прав и привилегий в Польше
Граждан Украины хотят лишить особых прав и привилегий в Польше, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Катажина РИА Новости, 17.12.2025
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
в мире, польша, украина, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Граждан Украины хотят лишить особых прав и привилегий в Польше, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Катажина Галецкая.
По ее словам, МВД уже подготовило законопроект, который "должен прекратить действие специального закона о помощи украинцам, первоначально принятого 12 марта 2022 года".
Представитель МВД уточнила, что новый законопроект предполагает, "что все украинцы после 4 марта 2026 года будут рассматриваться как другие иностранцы".
Она добавила, что "ситуация с беженцами в Польше стала более стабильной, а государственные учреждения и местные органы власти научились обслуживать новых иностранцев в рамках обычных процедур".
В настоящее время на граждан Украины в Польше распространяется специальный закон, который ставит их в приоритетное положение по сравнению с другими иностранцами. Это касается права проживания в Польше, доступа к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальной помощи.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около 1,5 миллионов беженцев из Украины.
В миреПольшаУкраинаКароль Навроцкий
 
 
