Польша направила военных в оперативную группу НАТО в Балтийском море

ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий решил направить контингент из 70 военнослужащих в оперативную группу НАТО в Балтийском, Норвежском, Северном морях и Атлантике, сообщает бюро национальной безопасности республики.
"Президент Польской Республики, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление об использовании польского военного контингента в составе оперативной группы Организации Североатлантического договора в Балтийском море, Норвежском море, Северном море и Атлантическом океане", - говорится в сообщении.
Поясняется, что с 1 января 2026 года по 15 августа 2026 года польский военный контингент численностью до 70 военнослужащих вместе с необходимой техникой и вооружением будет использоваться в составе оперативной группы НАТО в Балтийском море, Норвежском море, Северном море и Атлантическом океане.
Польский военный контингент будет использоваться для "укрепления сил НАТО", его задачи будут включать: "обеспечение безопасности судоходства союзников путем поиска, патрулирования и уничтожения опасных подводных объектов, арсеналов, затонувших во время обеих мировых войн, а также очистку от мин и других опасных подводных объектов подходов к портам, водоемам и судоходным путям; патрулирование маршрутов и демонстрацию присутствия, единства и решимости Североатлантического альянса".