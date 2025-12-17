Рейтинг@Mail.ru
Полковнику ВСУ вынесли приговор за участие в терактах в России
17.12.2025
Полковнику ВСУ вынесли приговор за участие в терактах в России
Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку полковника вооруженных сил Украины Евгения Булацика, участвовавшего в совершении 14 терактов на... РИА Новости, 17.12.2025
Полковнику ВСУ вынесли приговор за участие в терактах в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку полковника вооруженных сил Украины Евгения Булацика, участвовавшего в совершении 14 терактов на территории России, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года Булацик вместе с высшим военным и политическим руководством Украины, а также военнослужащими ВСУ, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации, приведших к гибели и травмам людей, а также значительному материальному ущербу.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме", - сказал собеседник.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Правоохранители предотвратили теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
