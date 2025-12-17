https://ria.ru/20251217/polkovnik-2062701065.html
Полковнику ВСУ вынесли приговор за участие в терактах в России
Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку полковника вооруженных сил Украины Евгения Булацика, участвовавшего в совершении 14 терактов на... 17.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку полковника вооруженных сил Украины Евгения Булацика, участвовавшего в совершении 14 терактов на территории России, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года Булацик вместе с высшим военным и политическим руководством Украины
, а также военнослужащими ВСУ
, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации, приведших к гибели и травмам людей, а также значительному материальному ущербу.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме", - сказал собеседник.
Приговор в законную силу еще не вступил.