Полковнику ВСУ вынесли приговор за участие в терактах в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку полковника вооруженных сил Украины Евгения Булацика, участвовавшего в совершении 14 терактов на территории России, сообщил РИА Новости представитель суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме", - сказал собеседник.