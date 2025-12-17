СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros.

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Paramount Skydance также выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netflix.