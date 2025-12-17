СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros.

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компания Affinity Partners зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, финансировавшая планы медиахолдинга Paramount Skydance по покупке компании Warner Bros. Discovery, выходит из борьбы за заключение сделки, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Affinity Partners.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники заявила, что Warner Bros. Discovery готовится сообщить акционерам о необходимости отказа от покупки медиахолдингом Paramount Skydance и выбора компании Netflix партнером в сделке.
"Компания Affinity Partners Джареда Кушнера выходит из борьбы за поглощение Warner Bros. Discovery... Affinity помогала финансировать сделку с Paramount. Теперь компания считает, что динамика инвестиций изменилась с тех пор, как она подключилась к процессу в октябре", - говорится в публикации.
При этом Affinity отметила, что продолжает считать, что предложение Paramount "имеет веские стратегические основания".
В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Paramount Skydance также выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netflix.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что присоединится к принятию решения о приобретении Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.
Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которое предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.
Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.
Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.