Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros. - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/pokupka-2062518479.html
СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros.
СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros. - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros.
Компания Affinity Partners зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, финансировавшая планы медиахолдинга Paramount Skydance по покупке компании... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T02:11:00+03:00
2025-12-17T02:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джаред кушнер
netflix
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:41:3158:1817_1920x0_80_0_0_d5d4329e08e1776a845da448012d7dc4.jpg
https://ria.ru/20251208/biznes-2060645361.html
https://ria.ru/20251205/netfliks-2060206420.html
https://ria.ru/20251217/paramount-2062517805.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_445478d60aebd6ec552bd51bbadaf7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джаред кушнер, netflix
В мире, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Netflix
СМИ: фирма Кушнера выйдет из борьбы за покупку Warner Bros.

Bloomberg: фирма Кушнера выйдет из предложения Paramount о покупке Warner Bros.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компания Affinity Partners зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, финансировавшая планы медиахолдинга Paramount Skydance по покупке компании Warner Bros. Discovery, выходит из борьбы за заключение сделки, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Affinity Partners.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники заявила, что Warner Bros. Discovery готовится сообщить акционерам о необходимости отказа от покупки медиахолдингом Paramount Skydance и выбора компании Netflix партнером в сделке.
Надпись Hollywood на закате - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Paramount готов купить Warner Bros. за 108 миллиардов долларов
8 декабря, 18:08
"Компания Affinity Partners Джареда Кушнера выходит из борьбы за поглощение Warner Bros. Discovery... Affinity помогала финансировать сделку с Paramount. Теперь компания считает, что динамика инвестиций изменилась с тех пор, как она подключилась к процессу в октябре", - говорится в публикации.
При этом Affinity отметила, что продолжает считать, что предложение Paramount "имеет веские стратегические основания".
В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Paramount Skydance также выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netflix.
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Сенате назвали покупку Warner Bros. Netfliх кошмаром антимонополии
5 декабря, 19:49
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что присоединится к принятию решения о приобретении Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.
Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которое предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.
Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.
Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: Warner Bros. готовит акционеров к отказу от сделки с Paramount
02:03
 
В миреСШАДональд ТрампДжаред КушнерNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала