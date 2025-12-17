https://ria.ru/20251217/podderzhka-2062659135.html
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию - РИА Новости, 17.12.2025
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию
Запад поддерживал сепаратизм и терроризм внутри России для давления на нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:03:00+03:00
2025-12-17T15:03:00+03:00
2025-12-17T15:20:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_2a30edfcbce2902fa27b0415c09db510.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062663955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c80bdddaf9fe11051d747aecf2515f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма и терроризма для давления на РФ