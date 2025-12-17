Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию - РИА Новости, 17.12.2025
15:03 17.12.2025 (обновлено: 15:20 17.12.2025)
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию
Запад поддерживал сепаратизм и терроризм внутри России для давления на нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма для давления на Россию

Путин напомнил о поддержке Западом сепаратизма и терроризма для давления на РФ

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад поддерживал сепаратизм и терроризм внутри России для давления на нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддержка сепаратизма и терроризма (Западом - ред.) - она была именно продемонстрирована и осуществлялась вооруженным способом. Террористов снабжали оружием и деньгами, оказывали им политическую и информационную поддержку по всему полю", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии минобороны РФ. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
"Видно по золотым унитазам". Путин заявил о развале государственности Киева
