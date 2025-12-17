НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование крупного коррупционного дела, связанного с приближенным к Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем еще не завершено, поэтому публикация записей просушки квартиры Миндича может навредить следствию, заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.