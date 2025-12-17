Рейтинг@Mail.ru
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича" - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/plenki-2062603281.html
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича" - РИА Новости, 17.12.2025
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"
Расследование крупного коррупционного дела, связанного с приближенным к Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем еще не завершено, поэтому... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:50:00+03:00
2025-12-17T12:50:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251213/gorbunenko-2061803253.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062479448.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, рбк (медиагруппа), дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, РБК (медиагруппа), Дело Миндича
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"

НАБУ: публикация полных версий пленок Миндича может навредить следствию

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование крупного коррупционного дела, связанного с приближенным к Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем еще не завершено, поэтому публикация записей просушки квартиры Миндича может навредить следствию, заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.
"Сейчас мы собираем и анализируем доказательства о других участниках преступной организации... Для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок по поводу того, что именно и как зафиксировано", - заявил Абакумов журналистам агентства РБК-Украина, отвечая на вопрос о причинах отсутствия публикации полной версии "пленок Миндича".
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен
13 декабря, 08:38
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде
16 декабря, 19:49
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомРБК (медиагруппа)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала