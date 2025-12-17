НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование крупного коррупционного дела, связанного с приближенным к Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем еще не завершено, поэтому публикация записей просушки квартиры Миндича может навредить следствию, заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.
"Сейчас мы собираем и анализируем доказательства о других участниках преступной организации... Для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок по поводу того, что именно и как зафиксировано", - заявил Абакумов журналистам агентства РБК-Украина, отвечая на вопрос о причинах отсутствия публикации полной версии "пленок Миндича".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.