Цифровую платформу "Умный город" в Волгодонске дополнили новыми сервисами
18:28 17.12.2025
Цифровую платформу "Умный город" в Волгодонске дополнили новыми сервисами
Функционал цифровой платформы "Умный город" в Волгодонске в 2025 году был расширен, компания "Росатом Инфраструктурные решения" внедрила новые сервисы
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Функционал цифровой платформы "Умный город" в Волгодонске в 2025 году был расширен, компания "Росатом Инфраструктурные решения" внедрила новые сервисы, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Нововведения были введены совместно с муниципальным центром управления городом. Новые функции позволяют жителям получать персональные уведомления об отключениях воды или света, а предпринимателям — оценивать инвестиционную привлекательность городских локаций.
Новый сервис "Публикации оперативных оповещений" решает одну из главных задач городской коммуникации — своевременное информирование о работах на энергетических и коммунальных сетях. Теперь данные от ресурсоснабжающих организаций, муниципальных служб и ГО ЧС стекаются в единый цифровой центр. Жители могут подписаться на уведомления по конкретным адресам (например, своего дома, работы или школы ребенка). Система автоматически оповестит о плановых ремонтах или нештатных ситуациях через выбранный канал связи: в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, по электронной почте или через СМС.
Второй сервис — "Нестационарные торговые объекты" — делает сферу уличной торговли прозрачной. На интерактивной карте города теперь отображаются все официальные киоски и павильоны с подробными данными: специализация, статус, разрешенный период работы и срок действия договора. Этот инструмент полезен сразу двум аудиториям. Жители могут быстро найти нужный товар или проверить законность установки торговой точки у дома. Малый бизнес получает наглядную карту рынка, что помогает оценить конкуренцию и найти легальное место для размещения новой торговой точки.
Развитие платформы "Умный город Волгодонск" ведется в том числе в рамках соглашения между госкорпорацией "Росатом" и правительством Ростовской области при поддержке концерна "Росэнергоатом". Так, в 2025 году концерн выделил финансирование на обеспечение технической поддержки программного обеспечения цифровой платформы.
"При поддержке концерна "Росэнергоатом" сервисы "Умного города" становятся частью повседневной жизни в атомных городах. Это не просто абстрактная цифровая среда, а практические инструменты, позволяющие экономить время граждан, повышать уровень их информированности и создавать новые возможности. Современные технологии предупреждают о проблемах, минимизируют неудобства и дают людям чувство уверенности в завтрашнем дне. В этом и состоит ключевая задача проекта – делать жизнь проще и безопаснее с помощью проверенных и надежных решений “Росатома”", – отметила директор по региональной политике – директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО "Концерн Росэнергоатом" Светлана Чурилова.
Непосредственным оператором проекта является компания "Городские технологии" (входит в контур управления РИР).
"Новые сервисы работают на опережение: жителям не нужно звонить в диспетчерскую, чтобы узнать, почему нет воды и когда она появится — уведомление придет на телефон. А карта торговых объектов переводит взаимодействие бизнеса и города в открытую, цифровую плоскость, снижая барьеры для предпринимателей", – отметила генеральный директор "Городских технологий" Елена Лекомцева.
