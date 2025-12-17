Рейтинг@Mail.ru
09:16 17.12.2025 (обновлено: 09:19 17.12.2025)
В аэропорту Владикавказа сняли план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа сняли план "Ковер"
владикавказ, сергей меняйло
Владикавказ, Сергей Меняйло
Сухой SuperJet 100-95. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. План "Ковёр" в аэропорту Владикавказа снят, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"План "Ковёр" в аэропорту "Владикавказ" снят", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
ВладикавказСергей Меняйло
 
 
