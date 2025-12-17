https://ria.ru/20251217/plan-2062545009.html
В аэропорту Владикавказа сняли план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа сняли план "Ковер" - РИА Новости, 17.12.2025
В аэропорту Владикавказа сняли план "Ковер"
План "Ковёр" в аэропорту Владикавказа снят, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 17.12.2025
