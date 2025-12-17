https://ria.ru/20251217/peskov-2062594168.html
Песков рассказал о решении вопросов, поступивших от россиян на прямую линию
Огромное количество россиян получают решения вопросов, которые они отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:29:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
общероссийский народный фронт
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
2025
Песков: много россиян получают решения вопросов, направленных на прямую линию