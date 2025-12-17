Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о решении вопросов, поступивших от россиян на прямую линию
12:29 17.12.2025
Песков рассказал о решении вопросов, поступивших от россиян на прямую линию
Огромное количество россиян получают решения вопросов, которые они отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, общероссийский народный фронт, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков рассказал о решении вопросов, поступивших от россиян на прямую линию

Песков: много россиян получают решения вопросов, направленных на прямую линию

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Огромное количество россиян получают решения вопросов, которые они отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После того, как был создан Общероссийский народный фронт, началась практика продолжения работы по окончании программы на протяжении всего года. Фактически ежегодно речь идет об обработке всего массива, и огромное количество граждан получает решение своих вопросов. Это касается и решения отдельных проблем граждан, и выявления тенденций проблемных, и тоже их урегулирование. Это, наверное, самое ценное", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
