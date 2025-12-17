Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об отношении России к контингентам на Украине
12:27 17.12.2025 (обновлено: 12:51 17.12.2025)
Песков ответил на вопрос об отношении России к контингентам на Украине
Позиция России по теме присутствия иностранных военных контингентов на Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
великобритания
кир стармер
нато
украина
россия
великобритания
в мире, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине, великобритания, кир стармер, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Великобритания, Кир Стармер, НАТО
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Позиция России по теме присутствия иностранных военных контингентов на Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли приемлемым вариант присутствия иностранных военных контингентов как коалиций Евросоюза на территории Украины.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
