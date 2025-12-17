Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об отношении Уиткоффа к России
12:27 17.12.2025
Песков ответил на вопрос об отношении Уиткоффа к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа появляется возможность лучше понять позицию Москвы по...
Песков ответил на вопрос об отношении Уиткоффа к России

Песков: Уиткофф может лучше понять позицию Москвы в ходе поездок в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа появляется возможность лучше понять позицию Москвы по наиболее актуальным вопросам в ходе его поездок в Россию.
"С каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как поменялось мнение Уиткоффа о России после его визитов.
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Фридрих Мерц перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии
15 декабря, 19:42
 
