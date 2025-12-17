Песков ответил на вопрос об отношении Уиткоффа к России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа появляется возможность лучше понять позицию Москвы по наиболее актуальным вопросам в ходе его поездок в Россию.