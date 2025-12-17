Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 17.12.2025 (обновлено: 12:28 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/peskov-2062593637.html
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева - РИА Новости, 17.12.2025
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о намерениях Киева, заявил, что все выяснится, когда Москва посмотрит на документы... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:27:00+03:00
2025-12-17T12:28:00+03:00
киев
москва
сша
мирный план сша по украине
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251217/peskov-2062593002.html
киев
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, москва, сша, мирный план сша по украине, россия, дмитрий песков, александр лукашенко
Киев, Москва, США, Мирный план США по Украине, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева

Песков: все выяснится, когда Россия посмотрит на итоговые документы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о намерениях Киева, заявил, что все выяснится, когда Москва посмотрит на документы по итогам обсуждений с США и Европой.
"Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждений американцев, с европейцами, с украинцами. Сейчас я бы не стал делать какие-то прогнозы и давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирным соглашением.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков
Вчера, 12:24
 
КиевМоскваСШАМирный план США по УкраинеРоссияДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала