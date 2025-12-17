Песков ответил на вопрос о намерениях Киева

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о намерениях Киева, заявил, что все выяснится, когда Москва посмотрит на документы по итогам обсуждений с США и Европой.