https://ria.ru/20251217/peskov-2062591594.html
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - член команды американского лидера Дональда Трампа, в переговорах он реализует линию американского лидера, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:22:00+03:00
в мире
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_0:205:3063:1927_1920x0_80_0_0_667af954401ef92939baa233cf1bf909.jpg
https://ria.ru/20251215/tramp-2062245466.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_d07c4732e6bc07181ff50f83927f416a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Песков: Уиткофф является членом команды Трампа и реализует его линию