Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
12:22 17.12.2025
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - член команды американского лидера Дональда Трампа, в переговорах он реализует линию американского лидера, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:22:00+03:00
в мире
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
2025
в мире, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков

Песков: Уиткофф является членом команды Трампа и реализует его линию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - член команды американского лидера Дональда Трампа, в переговорах он реализует линию американского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин Уиткофф - он член команды Трампа, и он, собственно, реализует линию своего президента", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
15 декабря, 22:49
 
В миреСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
