https://ria.ru/20251217/peskov-2062591314.html
Путин посвятит среду подготовке к прямой линии, заявил Песков
Путин посвятит среду подготовке к прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
Путин посвятит среду подготовке к прямой линии, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин посвятит большую часть дня в среду подготовке к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:20:00+03:00
2025-12-17T12:20:00+03:00
2025-12-17T12:24:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062493813.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин посвятит среду подготовке к прямой линии, заявил Песков
Песков: Путин посвятит большую часть дня в среду подготовке к прямой линии