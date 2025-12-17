Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
10:41 17.12.2025
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
Пермячке, в квартире которой от отравления угарным газом скончались двое детей, суд назначил 1,5 года колонии-поселения, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.12.2025
происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков

Жительнице Перми дали 1,5 года за гибель двух подростков от отравления газом

ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Пермячке, в квартире которой от отравления угарным газом скончались двое детей, суд назначил 1,5 года колонии-поселения, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 51-летняя женщина установила на кухне газовый проточный водонагреватель, не позаботившись о его безопасности. Она уехала за город 13 июня, а в квартире остались четыре подростка. Из-за неправильной эксплуатации прибора и закрытых окон 14 июня в помещении скопился угарный газ. В результате отравления им двое подростков 15 и 17 лет погибли, еще двое детей с признаками тяжелого отравления были экстренно госпитализированы.
"Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении ведомства.
В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе
ПроисшествияРоссияПермь
 
 
