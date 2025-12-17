https://ria.ru/20251217/permjachka-2062562357.html
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков - РИА Новости, 17.12.2025
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
Пермячке, в квартире которой от отравления угарным газом скончались двое детей, суд назначил 1,5 года колонии-поселения, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:41:00+03:00
2025-12-17T10:41:00+03:00
2025-12-17T10:41:00+03:00
происшествия
россия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
Жительнице Перми дали 1,5 года за гибель двух подростков от отравления газом