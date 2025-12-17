Рейтинг@Mail.ru
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе
00:08 17.12.2025 (обновлено: 05:34 17.12.2025)
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе
2025-12-17T00:08:00+03:00
2025-12-17T05:34:00+03:00
безопасность
россия
калужская область
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
россия
калужская область
безопасность, россия, калужская область, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, Калужская область, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Перевооружение Козельского ракетного соединения на комплексы "Ярс" шахтного базирования завершилось на нынешней неделе, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Ракетные войска стратегического назначения – наземный компонент стратегических ядерных сил страны, в них сосредоточено более двух третей носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале Стратегических ядерных сил России, отметил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю отмечаемого в среду Дня РВСН.
"Еще в 2024 году, в интервью вашему изданию я сказал, что перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года. И действительно, на этой неделе в Калужской области в шахту была загружена последняя межконтинентальная баллистическая ракета РКСН "Ярс", поставив точку в этом знаковом событии", - сказал Каракаев.
БезопасностьРоссияКалужская областьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
