Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе - РИА Новости, 17.12.2025
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе
Перевооружение Козельского ракетного соединения на комплексы "Ярс" шахтного базирования завершилось на нынешней неделе, сообщил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 17.12.2025
Перевооружение Козельского ракетного соединения завершилось на этой неделе
В Козельском соединении завершили перевооружение на "Ярсы" шахтного базирования